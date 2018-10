Christopher Liljewall. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han ratades av moderklubben Rögle och flyttade till Brynäs – bara för att hamna längst ned i lagets hierarki. Nu tar Christopher Liljewall ny sats i Hockeyallsvenskan och Södertälje SK för att lyfta mot SHL igen.

– Hockeyallsvenskan är betydligt bättre än vad folk tror, säger Liljewall när hockeysverige.se träffar honom i Scaniarinken.

Det var ett beslut som kritiserades hårt och gjorde många fans upprörda. Efter säsongen 2016/17 valde Rögle BK att bryta med lagkaptenen och egna produkten Christopher Liljewall, en spelare som blivit en slags symbol för klubben.

För Liljewalls del blev det i stället en flytt till Gävle och Brynäs. Men det blev ingen rolig säsong på det personliga planet. Han fick sparsamt med speltid och var till och med utanför laget vid ett par tillfällen.

– Dels fick jag inte nytt kontrakt med Rögle och dels hade jag inte tagit något beslut om framtiden, berättar Christopher Liljewall då vi slår oss ner i hemmabåset på Scaniarinken för en intervju.

– Vi diskuterade en förlängning i början av den säsongen, men jag spelade skadad då jag hade ett ben i foten som var av. Även ett ledband var av. Det kanske inte var optimalt. Sedan ville inte Rögle förlänga och då behövde jag inte ta något beslut själv eftersom dom redan hade tagit beslutet åt mig.

”BRA ATT TESTA VINGARNA NÅGON ANNANSTANS”

Även om flytten till Gävle inte hockeymässigt blev vad Liljewall hade hoppats på är han nöjd med att ha erfarenheten med sig.

– Det var en härlig utmaning. Jag visste att det skulle bli tufft, men jag kände att det även skulle vara bra för mig som människa att testa vingarna någon annanstans.

– Det var tufft just då, men det känns jättebra att vara här i Södertälje nu där jag kan samla på mig ännu mer erfarenhet.

Du säger att det var tufft där och då när Rögle inte ville ha dig kvar, hur hanterade du det?

– Det var tufft ett par dagar, men alla vet att det är så här branschen fungerar. På något sätt måste man se framåt. När Brynäs dök upp släppte jag det där direkt. Då var fokuset i stället på Brynäs och att försöka kriga om en plats där och göra en bra säsong.

– Sedan hade jag hoppats mer av förra säsongen. Det var dels min egen prestation som inte var tillräckligt bra över lag. Samtidigt fick jag kanske inget jätteförtroende eller möjligheten att visa upp det jag kunde. På slutet av säsongen fick jag ändå spela mycket och då kändes det mycket bättre.

Hörde Brynäs tidigt av sig till dig?

– Det var en dialog Brynäs hade med min agent. Sedan var jag upp dit och hälsade på och då fick jag en bra bild av Brynäs. Samtidigt kände jag att det var en härlig utmaning och att Brynäs är en stor och anrik förening.

– Jag tyckte inte att det fanns mycket att fundera på då och det skulle kännas jättebra att representera ett lag som säsongen innan hade spelat SM-final och hade en stor revanschlusta.

– Allt löste sig på ett bra sätt. Jag flyttade upp till Gävle där jag trivdes jättebra. Hockeymässigt hade jag önskat att jag spelat lite bättre och att jag, som sagt var, fått ett lite större förtroende.

Kände du då en frustration eller bet du bara ihop?

– Det blev en blandning. Jag kände att jag måste bita ihop och det hjälpte inte om jag skulle gå runt och vara tjurig mot lagkamraterna för dom är inte där för att ta ut laget. Där måste man i stället vara stöttande.

– Samtidigt är hockeyn sporten jag älskar att utöva. När jag inte fick utöva den mer än på träningarna var det såklart frustrerande och det satte sig lite i huvudet. Antingen kunde jag välja lägga mig ner och skita i det eller så kunde jag välja att knyta näven och jobba ännu hårdare.

– Jag försökte bita i, vara positiv och jobba hårt. I takt med det kom chanserna också och då kändes det bättre. Jag fick ändå med mig den hockey jag presterade sista 15 omgångarna. Det är ett skönt kvitto att ha med sig hit.



Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson

”BRYNÄS SKÖTTE DET JÄTTESNYGGT”

Även Christopher Liljewall och Brynäs valde att gå skilda vägar efter säsongen.

– Det var ömsesidigt. Vi hade en bra dialog jag och (Stefan) Bengtzén. Jag kände inte att jag hade fått ut min fulla kapacitet. Det kände säkert Brynäs också. Samtidigt kände jag att om jag ska utvecklas som individ och människa så måste jag få spela. Jag tycker inte att jag riktigt fick chansen och dom tyckte inte att jag hade spelat tillräckligt bra.

– I kontraktet hade jag ett plus ett år så båda behövde vara överens om vi skulle förlänga ytterligare en säsong. Båda parter kände att det inte skulle vara en bra lösning om jag skulle vara kvar. Det finns inga ”hard feelings”. Bengtzén och Brynäs skötte det där jättesnyggt.

Varför hittar vi dig just här i Södertälje den här säsongen?

– Ja, varför är jag här? skrattar Liljewall.

– Jag fick en bra känsla direkt då Södertälje kom upp på tapeten. Jag gillar historiken som Södertälje har. Den är en stor och gammal förening samtidigt som dom har ett stort antal SM-guld på meritlistan.

– Jag tycker inte att man ska leva på gamla meriter, men jag gillar när man andas hockey…

Inte alldeles olikt Brynäs?

– Precis. Jag gillar att man har hängivna supportrar och att det betyder mycket när jag sätter på sig tröjan för det laget jag spelar i. Det är så jag vill ha det som spelare, en hundraprocentig inställning. Just dom bitarna var viktiga i mitt val samt att jag var uppe och hälsade på tränarna och Mats (Pernhem) och fick ett bra intryck.

– Jag var uppe för att dom dels skulle skaffa sig en bild av mig som människa och dels skulle jag skapa mig en bild över hur dom ville jobba inför kommande säsong, hur tankarna var och så vidare. Vi såg väldigt lika på många grejer och det känns jättebra att vara här.



Foto: Bildbyrån/Johan Löf

TACKADE NEJ TILL SHL-ANBUD

Det fanns även alternativ i SHL för Christopher Liljewall.

– Det stämmer. Om jag inte är helt fel ute, det är min agent som skötte det där, var det nog bara ett konkret förslag. Sedan var det intresseanmälningar. Att stå där och vänta var inte heller något jag ville göra och sedan kanske dom kommer och säger att det inte blir något.

– I slutändan, för mig som en spelare som spelat i snitt fem minuter per säsong… Jag kände att Södertälje, som vill uppåt, kändes rätt. Att få en större roll är också något som är kul att ha. Jag ångrar inte för en sekund mitt beslut.

Hur har första tiden med Scaniarinken som hemma rink varit?

– Jag flyttade hit i maj och var här och tränade sommarträningen. Det tror jag har varit en viktig del för att komma in i gruppen på ett bra sätt och lära känna killarna.

– Första tiden har varit jättebra. Jag tycker att vi blir bättre och bättre som lag och att vi hade en bra match senast mot Almtuna. Jag tror den insatsen var viktig för hela laget eftersom vi inte har spelat så som vi önskat i första matcherna. Det har varit lite för ojämnt i prestationen.

– Nu tycker jag att vi gjorde en gedigen 60-minutersinsats. När vi spelar på det sättet kommer vi verkligen bli svåra att slå.

Känns det som ett nedköp för dig att gå ner i Hockeyallsvenskan?

– SHL den högsta nivå man kan spela på i Sverige, men jag känner det absolut inte Hockeyallsvenskan som något nedköp. Det är mycket fram och tillbaka och ibland kan det vara en roligare hockey att dels kolla på men dels också att spela eftersom det händer lite mer.

– SHL är väldigt strukturerad med många taktiska bitar. Här är det också taktiskt, men det känns som det böljar lite mer fram och tillbaka. Det är verkligen kul att spela hockey nu och jag njuter av varje sekund jag är där ute. Samtidigt är det ju den känslan jag vill ha, säger Christopher Liljewall med ett leende samtidigt som han tittar ut över Scaniarinkens nyspolade is och SSK:s tränare smyger bakom våra ryggar och vinkar som en hälsning.

”STRAFFAR SIG HÅRDARE I SHL”

Har det varit svårt att ställa om hockeymässigt till det här böljande spelet?

– Vi har inte spelat så mycket hockey ännu, men visst är det ett lite annorlunda typ av spel. Att ställa om… Jag skulle säga att det tar någon match att anpassa sig, men det går inte långsammare i Hockeyallsvenskan och folk skjuter inte hårdare i SHL. Skillnaden är att det straffar sig hårdare om man gör misstag i SHL och även att det är lite mer taktiskt där.

– Hockeyallsvenskan är betydligt bättre än vad folk tror. Det kan jag svara på eftersom jag spelat både i SHL och Hockeyallsvenskan.

Innan vi letar upp Christopher Liljewalls matchtröja i SSK:s materialrum kommer vi in på den sociala biten att bo i Södertälje.

– Det har fungerat jättebra. Personligen är jag väldigt social av mig och har sällan problem med någon. Som jag sa innan med sommarträningen så tycker jag att det är en väldigt viktig del i en process innan säsongen drar igång.

– Då är alla på plats och tränar tillsammans. När man sedan går på is är det lättare att ställa dom här kraven på varandra eftersom man känner alla individer. Det tog inte mer än en vecka innan jag kände att jag var helt inne i det. Jag trivs jättebra och har kommit in i allt på ett jättebra sätt och har bara gott att säga om Södertälje ännu så länge.

Foto; Ronnie Rönnkvist