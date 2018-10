Det blir inget spel i AHL. I stället skickas den tidigare Luleåbacken Linus Nässén ned till WHL – trots att han inte är junior.

Florida draftade Linus Nässén i tredjerundan av draften 2016. Efter att ha gjort 21 matcher i SHL säsongen därpå tog han klivet över till Nordamerika och spelade förra säsongen för Medicine Hat Tigers i juniorligan WHL.

Nu står det klart att han kommer spela även kommande säsong för juniorlaget, säger rapporter från Nordamerika. Hans backkollega Dylan MacPherson går samma väg och inleder också i WHL.

Det är inte helt vanligt att överåriga spelare huserar i juniorligan. Varje lag får ha två överåriga spelare, men man får samtidigt också bara ha två icke-nordamerikanska spelare i laget. Linus Nässén tar alltså ensam upp två av de fyra platserna.

Förra säsongen gjorde den svenske backen ett mål och totalt 26 poäng på 44 matcher i WHL. Medicinde Hat Tigers plockade honom som spelare 117 i 2017 års CHL-importdraft.

BREAKING: D Linus Nassen and D Dylan MacPherson are rejoining the @tigershockey.

— Mitch Bach (@CHATTVMitchBach) October 1, 2018