Idag var Washingtons Tom Wilson kallad till förhör angående den tackling han delade ut på Oskar Sundqvist i söndags. Nu ikväll kom domen – 20 matcher för Wilson.

I en förklarande video menar NHL Player Safety på att Wilson medvetet tar sats mot Sundqvist i söndagens träningsmatch mellan Washington Capitals och St.Louis Blues. De säger också att Wilson hade kunnat tackla på ett annat sätt, inte träffat huvudet, och att tacklingen är helt i hans kontroll.

Eftersom återfallsförbrytare ska straffas hårdare för varje gång, Wilson var avstängd hela tre gånger förra säsongen, döms han nu till 20 matchers avstängning.

Detta blir Wilsons fjärde avstängning på de senaste 105 matcherna.

Washington’s Tom Wilson suspended twenty games for an Illegal Check to the Head on St. Louis’ Oskar Sundqvist. https://t.co/ojQ4yN6oFN

— NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) October 3, 2018