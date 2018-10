Gustav Lindström Foto: Bildbyrån

Från Uppsala till Göteborg för den personliga utvecklingens skull. Nu har resan mot NHL börjat på allvar för nyblivne Frölunda-backen Gustav Lindström.

– Första veckan jag flyttade till Göteborg tänkte jag: ”Vad har har gjort egentligen”, säger den av Detroit Red Wings sajnade talangen till Hockeysverige.se.

MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Gustav Lindström drar handen genom det genomblöta håret. Segersången är nyss avslutad inne i omklädningsrummet efter att Frölunda räknat in sin fjärde triumf för säsongen. 2–1 borta mot svårspelade Malmö Redhawks. För Lindström var det femte SHL-matchen i karriären efter att 19-åringen inför säsongen bytt Almtuna mot Frölunda. En flytt som ska öppna dörrar till NHL.

– Det är framför allt för den individuella utvecklingen. Man har en plan för varje spelare – jämfört med Almtuna där det var viktigast att laget går bra och sedan får spelarna komma därefter. Det är klart vi vill att laget ska vinna matcher, men det är väldigt mycket fokus på individuell utveckling. Det tycker jag är väldigt bra, förklarar Lindström sitt klubbval.

Att en flytt skulle ske trodde nog de flesta. Lindström var ledande i Almtuna förra säsongen och fick också vara med om att spela JVM i Buffalo med Juniorkronorna. Många kanske däremot hade tippat att nästa klubb skulle bli Djurgården. Det var nämligen stockholmsklubben som var östervålasonen Lindströms favoritlag under uppväxten. Inte så konstigt kanske. Marcus Ragnarsson är Lindströms morbror och spelade över 200 matcher och vann SM-guld i djurgårdströjan.

– Ja, det var det väl, erkänner han. Jag växte upp med att hela familjen var det. Det var ganska naturligt. Men som jag sagt tidigare – när man blir senior så bryr man sig inte så mycket. Då tänker man på sin egen utveckling och Frölunda kändes jäkligt bra när jag vara och hälsade på och så. Jag fick ett väldigt bra intryck och trivs väldigt bra.

HOPPAS PÅ RÄTT UTVECKLING

Sommaren 2017 gick drömmen om att bli draftad i uppfyllelse. I den andra draftrundan ropade Detroit Red Wings upp Lindströms namn. Och om något år kan det vara på en helt annan blålinje än de i SHL som den spelskicklige backen dansar runt på. NHL-kontraktet signerade han i somras. Ett treårigt rookieavtal.

– Jag vet inte när. Det är inget jag har tänkt på så faktiskt. Men de har ju en liten generationsväxling i Detroit med några äldre backar så det känns väl som att det finns en bra möjlighet.

Nog har han en god chans. Han har inlett årets SHL lovande och får mycket speltid i både fem-mot-fem och i powerplay. Och han vet att Red Wings håller noggrann koll på honom.

– Vi pratar en del. De brukar vara över ett par gånger per säsongen också. De har en spelarutvecklare som brukar komma hit och vara i Sverige några dagar, kolla några matcher och gå ut och käka. Jag träffar dem ett par gånger per säsong, men sen är det lite kontakt via sms och telefon också.

Att flyttlasset gick till Göteborg berodde alltså främst på den individuella utvecklingen. Han är inte ensam om att tänka så. Jacob Moverare, en annan före detta JVM-back, valde även han att gå via Frölundas organisation för att slå sig in i NHL.

Lindström tycker förutsättningarna finns i Göteborg. Och han vet vad han ska lägga fokus på i utvecklingen.

– Jag behöver förbättra allt egentligen. Såklart vill jag bli starkare på sidan av isen, för det hjälper mig på isen också. På isen är det framförallt skridskoåkningen som jag skulle vilja förbättra. Jag vill bli lite rörligare. Det är väl det jag jobbar på just nu.

– Sen gäller det att jobba hårt och är det så att man utvecklas bra här i Frölunda så finns det väl en chans.

”KAN INTE LAGA MAT”

Skillnaden mellan spel i Hockeyallsvenskan och SHL är såklart märkbar. Men kanske är det främst i livet utanför som de största utmaningarna sker. Flytten söderut innebär att Gustav Lindström för första gången ska klara sig på egen hand.

– När jag spelade i Almtuna bodde jag hemma. Så första veckan jag flyttade till Göteborg tänkte jag: ”Vad har har gjort egentligen”. Men nu trivs jag skitbra, det är många yngre i laget. Jag kunde nog inte varit på något bättre ställe.

Lagar du mat och allt sådant också då, är du grym i köket?

– (haha!) Jag kan inte laga mat. Vi käkar alltid lunch på Frölundaborg och då brukar jag väl ta med någon matlåda hem, annars går jag ut och käkar med Tim (Söderlund). Det finns många bra restauranger i Göteborg så jag löser det på det sättet istället.