Han fick smaka på rollen som assisterande kapten under delar av fjolårssäsongen. Nu blir Jesper Fast en av fem kaptener i New York Rangers, meddelar klubbens tränare David Quinn.

Det är i ett klipp på klubbens Twitterkonto som tränaren David Quinn meddelar att Fast är en av de fem kaptenerna som kommer att leda laget den kommande säsongen. Utöver Fast kommer även Chris Kreider, Marc Staal, Mats Zuccarello samt svenske Mika Zibanejad att ha kaptensroller i Rangers den kommande säsongen.

David Quinn motiverar valet av Fast:

– Han är en välrespekterad kille i omklädningsrummet. Han spelar i högt tempo och är dedikerad både på och utanför rinken. Folk lyssnar när han pratar, säger Quinn.

Rollen som assisterande kapten är dock inte något som Fast är obekant med. Redan förra säsongen fick den Nässjöfostrade 26-åringen äran att ha ett ”A” på bröstet i samband med skador i Rangerslägret.

#NYR Coach Quinn on the 'As' after the last practice before the Home Opener @TheGarden tomorrow night. pic.twitter.com/I79pycZ9ia

— New York Rangers (@NYRangers) October 3, 2018