Nicklas Lidström och Samuel Lidström. Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist

Pappan blev utsedd till NHL:s bäste back vid hela sju tillfällen och är invald i Hall of Fame. Alla Nicklas Lidströms fyra söner spelar hockey och för sonen Samuel har säsongen minst sagt börjat bra i Västerås J20-lag.

— Mina styrkor är att skjuta och göra mål, men även uppspel till medspelarna, berättar Samuel Lidström när hockeysverige.se träffar honom.

VÄSTERÅS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nicklas Lidström tillhör kategorin en av världens bästa backar genom alla tider. Inte nog med att han själv hade och har ett liv som kretsar kring hockeyn. Alla fyra sönerna spelar dessutom hockey. Äldsta sonen Kevin spelar Division 1-hockey med Lejon. Adam hittar vi i Enköping medan Samuel och Lucas spelar i Västerås. Lägg där till att mamma Annica har ett stort intresse för idrott och hälsa. Med andra ord var det nog ganska mycket idrott och då framförallt hockey under Lidströms-grabbarnas uppväxt i Detroit.

– När det var fint väder var vi oftast ute och höll på med olika aktiviteter när vi var mindre. Farsan var inte hemma så ofta så det var oftast morsan som fick skjutsa till träningarna. Det var även mycket landbandy på gården berättar Samuel Lidström när vi ses för en intervju i ABB Arena.

– Jag hade några kompisar i området som var i samma ålder. En av dom killarna spelade hockey så det blev oftast att vi brukade hänga.

Var det några lagkamrater till pappa i Detroit som bodde i samma område?

– Nej, det tror jag inte. Däremot var det några stycken från Detroit Lions i NFL som bodde där, men jag tror inte att det var några vi umgicks med. Det var nog mer så att farsan pratade med dom några gånger.

KOMPISEN DRAFTAD AV DETROIT

Samuel Lidström var 12 år när han och familjen flyttade till Västerås. Trots att det nu är sex år sedan har han kontakt med några av sina kompisar där borta.

– Ja, jag har kontakt med dom flesta. Bland annat pratar jag lite mer en polare som blivit draftad av Detroit, Alec Regula. Han är jag ganska bra kompis med.

– Alec är en väldigt bra spelare, en back som har en väldigt bra skridskoåkning. Jag tror faktiskt att han inom några år kan ta plats i Detroit.

Hade han din pappa som förebild?

– Han var forward då jag spelade med honom och då tyckte han mest om (Valtteri) Filppula. Nu när han blivit back tror jag att han kollat mer på farsan.

Hur såg din karriär ut borta i Detroit innan nu flyttade hem?

– Senaste laget, det var då jag spelade ”spring hockey”. Det var i Farmington. Annars har jag spelat några säsonger i Compuware och Novi. Det är lag som kommer från det området där jag växte upp.

Känner du att du fortfarande har en mer amerikansk spelstil i kroppen?

– Ja, lite grann. Jag tycker att jag har ett bra skott som jag gärna använder och det är något som jag tycker är en lite mer amerikansk stil.

Pappa Nicklas Lidström har en fantastisk karriär bakom sig. Givetvis har det påverkat Samuels val av hockey.

– Han är nog den största anledningen till att jag började spela hockey. Att få vara nere på hallen då han hade träningar och sådant ger inspiration till att bli en hockeyspelare.

Var det mycket spring i Detroits omklädningsrum för er fyra barn?

– Ja, så var det nog (skratt). Det var några stycken till som var där, men inte så jättemånga. Oftast var vi där med Thomas Holmströms grabbar (Isaac och Max. Dessutom dottern: Isabelle). Jag är tajt med dom fortfarande faktiskt.

Hur mycket följer ni bröder varandra under hockeysäsongen?

– Kevin är i SK Lejon. Jag följer oftast honom via mobilen. Sedan försöker jag, om vi hinner, kolla på Adam i Enköping. Lillebrorsan blir det lite då och då. Det får bli när jag hinner med eftersom jag själv har så pass mycket hockey.

– Just nu är Kevin skadad. Han har gjort illa handleden och blir borta två, tre månader eftersom han måste opereras. Det är den här knölen på handleden som blivit intryckt. Läkarna sa att det var en ovanlig skada.

TAR DET MED ETT LEENDE

När hockeysverige.se träffade storebror Adam Lidström 2015 berättade han om att det var lite trashtalk mot honom för att pappa var Nicklas Lidström. Då sa han:

– Att jag heter Lidström har jag fått höra ganska mycket. När jag spelade i USA och mot lag i samma delstat hörde jag ingenting. Däremot, när jag kom till andra delstater fick jag höra en del. Vi spelade mot många lag i Chicago och där fick jag höra en del från dom lagen om pappa och så vidare.

– Nu hade dom inte så mycket att säga och jag skrattade bara åt det och åkte därifrån. Det var inte speciellt mycket som jag tog in.

Hur har det varit i Sverige med just den biten?

– Man har hört någon grej, men det är bara att skita i det. Det spelar ingen roll och får inte mig ur matchen.

Även Samuel Lidström har fått höra en del genom åren av samma anledning, men det tar han mest med ett leende.

– Det kan dyka upp litegrann. Ibland blir det att jag får lite snack från motståndarna. Jag försöker inte tänka på det så mycket utan istället bara tänka på mitt spel, säger Samuel Lidströmsom just nu har som mål att ta sig in i Hockeyallsvenskan.

– Först och främst är mitt mål att ta en plats i A-laget här under dom kommande åren. Jag vill även utveckla mig själv så pass mycket att jag kan ta en plats i SHL, men NHL är mitt högsta mål.

Hur ska du nå dit?

– Det är väl genom att sköta allt, träning, kosten…

Är det mamma som hjälper till med kostläran?

– Ja, hon är faktiskt duktig på det där.

INLETT SÄSONGEN BRA

Samuel Lidström har inlett säsongen i Västerås J20-lag på ett mycket fint sätt. På sju matcher har han svarat för två mål och totalt fem poäng. Samma notering som hans lagkamrat och barndomskamrat Eric Juhlin.

– Jag har bara försökt att spela mitt spel. Det har fungerat väldigt bra i J18 så jag försöker ta med mig det jag är bra på och använda det även här i J20. Mina styrkor är att skjuta och göra mål, men även uppspel till medspelarna.

– Just nu spelar jag mest i en kedja med Samuel Ander och Sebastian Thors. Det är också två 00:or precis som jag är. Jag tycker faktiskt att det har fungerat rätt bra. Vi har skapat ganska mycket, men även levererat.

Har du haft chansen att spela med Patrik Juhlins son Eric?

– Vi kände varandra redan innan vi flyttade hem och vi är barndomskompisar.

– Han spelar med oss. Jag har spelat med honom lite grann då man ändrat kedjorna under matcherna, men jag tror inte att jag spelat en hel match med ”Julle”. Han är en väldigt bra skridskoåkare och är bra på att få med sig pucken i fart. Dessutom är han bra på att hitta passningar till medspelare som gör att det blir en farlig målchans.

Förra helgen fick dessutom Samuel Lidström möta sin kusin Alexander Lundqvist då Västerås vann över Leksand med 2-0 i J20.

– Ja, det stämmer. Jag spelade mot honom i lördags då vi spelade mot Leksand. Jag försökte att smälla på honom lite då jag hade chansen, säger 18-åringen med ett leende och fortsätter:

– Han är väldigt duktig och det är riktigt kul att spela mot honom. Det är kul när vi tävlar och när vi sedan träffas på familjeträffar brukar vi snacka lite om när vi mötts.

PAPPA FRÅN SKOGSBO

Kusinerna har också tränat en del tillsammans under deras gemensamma uppväxt.

– Ja, men inte den här sommaren. Det har mest varit fysen och förra sommaren tränade vi ett par gånger tillsammans. Vi är annars ganska tajta vid sidan av hockeyn och brukar prata med varandra ganska ofta.

Pappa Nicklas är liksom många skickliga hockeyspelare som kommer från lilla Skogsbo utanför Avesta. En ort som fortfarande betyder mycket för familjen.

– Vi är upp dit två, tre gånger om året. Det är mest då någon släkting fyllt år eller om det är julafton.

– Skogsbo är ganska litet och det känns ganska skönt när man är där. Jag har många kompisar som bor där och oftast är det ändå Alexander och några andra polare som jag umgås med då jag där.

Vad är nycken till att det kommer fram så många skickliga hockeyspelare som kommer från just Skogsbo?

– Det är nog att många av dom som bor där som ser upp till farsan och försöker gå i hans spår, avslutar Samuel Lidström som i helgen har matcher mot Luleå och Skellefteå på hemma-is.