SVAG START. Sanny Lindström är inte imponerad av Rögles start på säsongen. Foto: Bildbyrån

Fyra matcher, fyra förluster, bara en inspelad poäng och 4–16 i målskillnad. Rögle har fått en mardrömsstart på SHL-säsongen och har i kväll ett tufft derby mot Malmö framför sig.

– Även om det är 48 matcher kvar, blir det ett pressat och jobbigt läge som laget hamnar i tidigt. Det kan bli jobbigt mentalt vilket man kan bära med sig en hel säsong, säger C Mores expert Sanny Lindström till hockeysverige.se inför kvällens drabbning.



Nu ska vi inte dra för stora växlar av Rögles insats i SHL så här långt, men att ängelholmsklubben skulle ligga sist efter fyra matcher var det nog få som trodde innan säsongen. Dessutom bara fyra mål framåt och hela 16 bakåt. Inledningen har nog inte riktigt blivit vad tränare Cam Abbott hade förväntat sig.

Tidigare VM-backen Sanny Lindström följer SHL på nära håll för C Mores räkning. Hockeysverige.se bad honom om hans syn på Rögles direkt svaga inledning.

– Jag är väldigt förvånad med tanke på att dels Rögle avslutade förra säsongen bra med bröderna Abbott då dom kom in och dels har man gjort en väldigt fin försäsong. Dessutom har Rögle gjort bra värvningar. Jag var frågande till backsidan, om den skulle hålla. Då värvade dom in Jonas Ahnelöv som ska vara en bra SHL-back. Klart att jag då blir väldigt, väldigt förvånad över inledningen, är hans spontana kommentar.

”SPÄNT BÅGEN KLART MYCKET HÖGRE”

Rögle haussades av många experter inför säsongen och Sanny Lindström tror att de haft höga målsättningar inom laget.

– Internt tror jag att dom har spänt bågen klart mycket högre än topp tio eller åtta. Jag skulle tänka mig att dom spänt bågen mot topp sex även om dom inte kommunicerat ut det.

– Klart att det blir en stress då när man inte får spelet att fungera. Framför allt då defensiven som har varit fullkomligt urusel. Då tror jag att det sprider sig en väldig panik, vilket verkar ha drabbat laget nu. Även om Rögle gjorde en bättre match mot Frölunda, framför allt var man defensivt kompaktare, är det ändå oroväckande med tanke på att man har derby på torsdag. Då möter man Malmö som har medvind med sig då dom kommer till matchen. Det är en jäkla press och situation man satt sig i.

16 mål bakåt på fyra matcher är ganska mycket, av det du har sett vad är det som inte fungerat bakåt?

– Boxplay har varit uruselt. Man har pressat i skilda lägen, varit utspridda… Det som inte har fungerat är, som sagt var, boxplayspelet. Sedan är spelarna väldigt överambitiösa och går bort sig mycket i egen zon. Man försöker för mycket.

– I grunden är det en välvilja. Killarna vill väldigt mycket och är ambitiösa, men det blir fel. Då försöker spelarna överkompensera det och då tappar dom positionerna och strukturen i sitt spel. Så här upplever jag att Rögle varit och jag skulle säga att det kom rätt tidigt. Rögle hade två tuffa bortamatcher direkt. Man kanske inte skulle förvänta sig att man skulle ta poäng mot Skellefteå och Djurgården borta eftersom det kanske är dom två tuffaste bortamatcherna som finns. Jag tror ändå att Rögle fick oroliga svar eftersom defensiven läckte så pass mycket.



Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

”FÖRVÅNAD ÖVER ATT MAN SPELAT SÅ SLÄTSTRUKET”

Dessutom har Rögle gjort minst mål av alla lagen i SHL, bara ett mål per match i snitt.

– Dom pratar själva om att man inte drar åt samma håll och inte spelar som ett lag. Då man pratar om det redan i omgång tre efter matchen mot Brynäs så är det för mig faktiskt ganska alarmerande.

– Med tanke på ambitionerna och laget Rögle har så är jag förvånad över att man spelat så slätstruket i inledningen av serien.

Tror du att Cam Abbotts orutin som tränare lyst igenom lite så här i inledningen av säsongen?

– Det kan den säkert ha gjort, men det är jättesvårt att säga. Han kom in i ett läge förra säsongen när laget var väldigt stukade och fick snabbt ett resultat. Jag tror många kände att dom fick en positiv skjuts och det blev en snöbollseffekt i en positiv anda.

– Nu när Rögle börjat dåligt kommer man sättas på prov på ett helt annat sätt. Du och jag pratar nu om Rögle på ett helt annat sätt än vi gjorde förra säsongen efter att Abbotts brorsorna kommit in. Då pratade vi bara i positiva ordalag.

– Klart att dom är pressade och känner den stressen, men samtidigt måste dom ha byggt upp en tro på sitt spel, verksamheten man bedriver och proffsigheten dom pratar om. Rögle måste fortsätta jobba efter den utlagda planen.

Trots allt är det bara fyra omgångar spelade, vilka växlar ska vi dra av Rögles inledning med tanke på resten av säsongen?

– Växlarna man kan dra är att det blir en jäkla press på Rögle i varje match. Redan mot Malmö kommer laget sättas under en väldig press. Torskar Rögle den så är det fem raka.

– Jag minns som spelare då jag spelade i Färjestad 2011 och vi inledde knackigt. Även om vi reparerade det och kom femma eller sexa den säsongen så präglade den inledningen laget hela säsongen. Man måste ta sig ur det där så snabbt som möjligt och börja ta trepoängare.

– Även om det är 48 matcher kvar, vilket låter som det är hur lugnt som helst, blir det ett pressat och jobbigt läge som laget hamnar i tidigt. Det kan bli jobbigt mentalt vilket man kan bära med sig en hel säsong.



Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

”OLLE LISS ÄR INGEN ETABLERAD SHL-SPELARE”

Trots dåligt målskytte valde Cam Abbott att sätta den notoriska målskytten Olle Liss på bänken i den senaste matchen.

– Har han inte varit tillräckligt bra så ser jag inga konstigheter med det. Har du ett lag som inte har fungerat så måste du kanske ta till lite drastiska åtgärder.

– Olle Liss är ingen etablerad SHL-spelare. Han kom in och gjorde elva matcher förra säsongen och gjorde det jättebra, men han hade inte spelat i SHL innan dess. Han är inget säkert kort eller garanterad poängkung.

– Dessutom har även Mattias Sjögren och Matt Anderson varit borta så det finns några ”oj” kring laget. Med Sjögren i laget hade Rögle haft en riktigt bra centersida. Hade dessutom Matt Anderson varit med hade den till och med varit jätte, jättebra. Då hade Rögle haft Sjögren, Anderson och Ted Brithén, men nu har man inte haft den tryggheten på centerpositionen.

Vad tror du Rögle måste göra för att vända den negativa trenden?

– Det handlar om att fortsätta tro på den spelidé och struktur man satt upp. Börja inte ändra för mycket i strukturerna. Laget hade en jättebra försäsong så fortsätt jobba med detaljerna och strukturera framförallt upp försvars- och boxplayspelet.

– Släpper man in så pass många mål (sju) i boxplay som Rögle gjort på fyra matcher då måste man vara väldigt bra offensivt för att kunna ta poäng. Dom måste helt enkelt tajta till defensiven. Generellt är jag allergisk till att man går ifrån sin spelidé eller struktur bara för att man förlorat några matcher. I det här fallet tror jag att måste man vara noggrannare i defensiven och helt enkelt bygga därifrån.