Det blir inget spel för Chicagos målvakt Anton Forsberg inatt. Han skadade sig nämligen i samband med matchvärmningen i morse.

Det är oklart vad det rör sig om för skada eller hur allvarlig den är. Men Anton Forsberg ska enligt klubbens egna skribent Eric Lear gjort sig illa i samband med att laget värmde på morgonen lokal tid.

Chicago har ju sedan tidigare målvakten Corey Crawford på skadelistan och till säsongspremiären mot Ottawa kommer Cam Ward vakta kassen medan Collin Dellia backar upp.

Anton Forsberg fick lite av ett genombrott på NHL-nivå förra säsongen när han vaktade Chicagos kasse vid 35 tillfällen.

Anton Forsberg will not be in the lineup tonight. He was injured at morning skate. Collin Delia will fly in to be tonight’s backup goalie. #Blackhawks

— Eric Lear (@BHTVeric) October 4, 2018