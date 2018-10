Tex Williamsson tar nya tag i Tingsryd. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Med bara sju insläppta mål på fyra matcher och en räddningsprocent på över 94 procent har Tex Williamsson fått en flygande start på säsongen i Tingsryd. Nu vill den 27-årige smålänningen omvandla besvikelsen från uteblivet SHL-spel med Malmö till en framgångsrik säsong med smålänningarna.

– Det är klart att jag är lite besviken på Malmö, hur allt där blev, säger Williamsson till hockeysverige.se.

Efter två säsonger på lån i Hockeyallsvenskan, först i Pantern och sedan i Leksand, skrev målvakten Tex Williamsson på för Tingsryd inför den kommande säsongen. Ett val som kanske förvånade en del, men för 27-åringen själv var det ett ganska enkelt val.

– Tingsryd är nära hem för mig, där jag kommer från i de småländska skogarna. Det känns skönt att ha det lite tryggt på hemmaplan, det underlättar på isen också tror jag. Man behöver inte planera vardagen lika mycket, utan man kan bara rulla hem och allt är frid och fröjd, säger Williamsson till hockeysverige.se.

”ALLT BLEV VÄLDIGT DUMT”

Frid och fröjd har det också varit på isen för Williamsson. Inte resultatmässigt för laget, kanske, men för egen del har 27-åringen visat prov på storstilat målvaktsspel.

– Det har rullat på bra för mig. Det är klart att det är jättekul att det går bra för mig, men det är för laget som det ska gå bra, säger Williamsson och syftar på lagets jobbiga start med bara tre poäng på de fem inledande matcherna och berättar om sina egna målsättningar för säsongen:

– Det jag vill är att utvecklas så mycket som möjligt. Jag fick inte riktigt den utvecklingen jag ville förra året och jag är väldigt revanschsugen efter tvåårskontraktet jag skrev med Malmö.



Det blev inte mer än några matchuppvärmningar i Malmötröjan för Williamsson. FOTO: Petter Arvidson/Bildbyrån

Ja, det där tvåårskontraktet med Malmö.

Efter en framgångsrik säsong med Pantern skrev Williamsson våren 2017 på ett tvåårskontrakt med Malmö inför fjolårssäsongen. Men något spel i SHL blev det inte för den storvuxne målvakten, som istället lånades ut till Leksand.

– Det är klart att jag är lite besviken på Malmö, hur allt där blev. Jag blev lovad en plats som en av två målvakter i truppen. Istället skickade de ut mig på lån och sen sket de i mitt andra år. Jag hade andra klubbar i SHL som var ute efter mig när jag skrev på för dem och erbjudanden jag kunde tagit istället. Så det var lite tråkigt, allt blev väldigt dumt, säger Williamsson.

HYLLAR MÅLVAKTSTRÄNAREN

Nu har Williamsson dock lagt Malmöfadäsen bakom sig och siktar nu istället på att bygga upp självförtroende hemma i de småländska skogarna för att sedan studsa ”tillbaka” till SHL.

– Det är klart, det hoppas jag verkligen. Sedan får man väl se hur långt det går, att spela i SHL har man drömt om sedan man var liten, säger Williamsson.

I Tingsryd får han jobba med målvaktstränaren Mikael Sandberg, ett samarbete som fungerat utmärkt hittills, enligt Williamsson.

– Han var en del av anledningen till att jag valde Tingsryd. Jag tycker att han och jag drar åt samma håll. Vi har fått det att fungera hittills, sen kommer det så klart gå upp och ned under säsongen, men just nu är jag inne i ett bra stim och det vi jobbar på fungerar. Nu ska vi bara få in lite puckar framåt så ska vi nog börja få med oss lite trepoängare också, avslutar Williamsson.