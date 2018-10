Jan Kovar värvades till New York Islanders med tanken att han skulle förstärka klubbens offensiv. Istället skickades han ned till farmarlaget Bridgeport inför säsongsstarten – och nu är framtiden osäker för den 28-årige tjecken.

Det är The Athletic-skribenten Arthur Staple som kommer med uppgifterna att Kovar nu tittar över sina alternativ, efter att han blivit nedskickad till farmarlaget Bridgeport för ett par dagar sedan.

#Isles say Jan Kovar is taking some time to figure out his next move.

— Arthur Staple (@StapeAthletic) October 5, 2018