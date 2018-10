Rasmus Andersson kan få en ny NHL-chans med Calgary Flames. Detta efter att lagets back Travis Hamonic ser ut att bli borta på obestämd tid.

Det är journalisten Dean Molberg som kommer med uppgifterna om att Travis Hamonic ådrog sig en skada efter fajten mot Vancouvers Erik Gudbrandson i premiären häromnatten.

Enligt Molberg är svenske backen Rasmus Andersson den som mest troligt kommer att kallas upp från AHL-laget Stockton i Hamonics frånvaro.

Andersson spelade tio matcher med Calgary den gångna säsongen. Totalt har det blivit elva matcher i NHL för den Malmöfostrade backen.

Brad Treliving joined us this morning, saying that Travis Hamonic looks like he could miss some time. If a call to the AHL is needed, expect Rasmus Andersson to be the callup.

— Dean Molberg (@fan960boomer) October 5, 2018