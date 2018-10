Han får inte spela förrän i slutet av november om det nuvarande straffet står sig. Men Tom Wilson överklagar sin avstängning på 20 matcher.

Det var i försäsongens sista match som Tom Wilson sänkte Oskar Sundqvist med en tackling. Washingtonspelaren stängdes av i 20 matcher och kommer om det straffet står sig inte vara spelklar förrän 21 november. Dessutom tvingas Wilson avstå mer än tio miljoner kronor i lön.

Men straffet kan komma att ändras. Wilson tänker i alla fall överklaga domen.

– Jag pratade med Tom igår och vad jag förstår kommer han överklaga domen, säger Capitals coach Todd Reirden.

I övrigt vill tränaren inte uttala sig.

– Jag kommer fortsätta låta den här processen ha sin gång och sen kommer jag vara mer än villig att prata om det efter det.

Det här är Tom Wilsons fjärde avstängning på ganska kort tid.

Capitals coach Todd Reirden said Tom Wilson will appeal the length of his 20-game suspension.

— Chris Kuc (@ChrisKuc) October 4, 2018