Henrik Lundqvist fick en tung start på säsongen, mot Filip Forsberg & co. Foto: Bildbyrån / Kostas Lymperopoulos/CSM/REX

Filip Forsberg slutade trea i försäsongens poängliga, bland samtliga NHL-spelare. I natt fick svensken också en kanonstart på säsongen när han överlistade Henrik Lundqvist och hjälpte Nashville till en 3-2-vinst.

– Det här var en typisk premiär, säger han enligt nhl.com.

Filip Forsberg lär som vanligt bli en av de svenska spelare som utmärker sig mest den kommande säsongen. Han har i alla fall fått precis den start på en säsong som man kan önska sig. Nashvillesnajpern blev målskytt i premiären när han gav Nashville ledningen med 1-0 mot Henrik Lundqvists New York Rangers.

På typiskt Filip Forsberg-manér förde Predators-stjärnan in pucken i offensiv zon, siktade in sig, och tryckte in pucken bakom Lundqvist.

Nashville vann matchen med 3-2 sedan P.K. Subban och Colton Scissons gjort ett varsitt mål i slutperioden. Därmed förstörde laget David Quinns debutmatch som huvudtränare för New York Rangers. Noterbart är också att Mattias Ekholm hade två assistpoöng i 3-2-vinsten.

– Det var en tuff match, säger Filip Forsberg och fortsätter:

– Det var en typisk premiärmatch på en säsong. Båda lagen försöker jobba hårt och spela enkelt. Jag tycker vi gjorde det ganska bra i 60 minuter. Det var skönt att få med sig de två poängen.

Jesper Fast gjorde New York Rangers första mål för säsongen. Han fick sen sällskap i målkolumnen av Pavel Buchnevich som reducerade till 3-2 med bara 35 sekunder kvar av matchen. På ryssens mål hade Rangers tänkta offensiva spetsspelare, Mika Zibanejad, en assistpoäng.

– Vi spelade inte på den nivå som vi siktade på. Men de är klart, vi mötte ett av lagen som är favoriter till Stanley Cup. Så det var sannerligen ett test för oss, säger Rangerscoachen David Quinn.