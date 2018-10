Anton Lindholm tvingas inleda säsongen i AHL. Det bekräftade Colorado på sitt twitterkonto igår.

Den svenske backen Anton Lindholm har under försäsongen stått uppsatt på skadelistan på grund av något problem på överkroppen. Nu är han redo för spel igen, och så fort han plockades bort från skadelistan skickades han ned till AHL.

I stället för spel med Colorado Avalanche kommer säsongen alltså inledas med spel i farmarlaget Colorado Eagles för den tidigare Skellefteåbacken. Det bekräftade Avalanche på sitt twitterkonto igår kväll.

Lindholm gjorde tolv matcher i NHL säsongen 16/17 och 48 under förra säsongen. Det har totalt blivit fyra passningspoäng på dessa framträdanden, för den defensivt inriktade försvararen.

Vlad Kamenev and Anton Lindholm have been activated from IR and reassigned to the Eagles.#GoAvsGo pic.twitter.com/IUyIVqdzi8

— Colorado Avalanche (@Avalanche) October 4, 2018