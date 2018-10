Många hade nog förväntat sig att Erik Brännström skulle ta en startplats i Vegas Golden Knights. Men istället får han inleda i AHL och inatt gjorde han det på absolut bästa sätt.

Erik Brännström hade en stark försäsong i Vegas bakom sig. Men han fick ändå inleda i AHL för Chicago Wolves och i nattens premiär mot Colorado blev han stor hjälte i övertidssegern.

Först gjorde 19-åringen 1-0 i den andra perioden och 48 sekunder in på övertidsspelet klev han sedan fram och avgjorde matchen.

Två mål i AHL-debuten för Brännström alltså och föga överraskande utsågs han till matchens första stjärna. I Chicagos mål stod Oscar Dansk för 27 räddningar.

Anton Lindholm spelade fram till ett av Colorados mål.

GAME-WINNER!!! Oh, the #Brannwagon might be a good player. He scores 48 seconds into OT and the Wolves win 3-2!#CHIvsCOL #LastTeamStanding #Wolves25

— Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) October 6, 2018