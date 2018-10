Det blev förlust i den första matchen. Men i den andra fick Erik Karlsson känna på hur en seger med San José Sharks känns. Dessutom var han inblandad i övertidsmålet som gav 3-2 mot Los Angeles Kings på bortaplan.

San José gick upp till 2-0 redan i den första perioden men Kings kom tillbaka och i den andra kunde de kvittera. Matchen gick till övertid och där kunde Erik Karlsson snyggt spela fram Kevin Labanc till avgörandet. Därmed Karlssons första poäng och seger som Sharks-spelare.

A beauty pass by @Logancouture to @Str8ToTheBanc for the @EASPORTSNHL OT win! pic.twitter.com/At8woucwfV

— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 6, 2018