Leksand stod för två helgjutna insatser när de i helgen lyckades besegra regerande mästarna Luleå två gånger om på bortaplan. Stor segerorganisatör för Leksand var målvakten Julia Åberg som räddade 61 av 63 skott under helgen.

– Vi är ett väldigt bra lag den här säsongen samtidigt som vi höll oss till vår spelidé under alla 120 minuter vi spelade, säger Åberg.

Leksand spänner musklerna med råge i SDHL. I helgen åkte kullorna upp till Luleå för ett dubbelmöte. Luleå som efter en mycket fin insats i Champions Cup korades till världens bästa klubblag.

Men under helgens två matcher blev det bara två mål framåt och noll poäng medan Leksand svarade för totalt sex mål och kunde plocka med sig alla sex poängen in i bussen hem till Dalarna.

– Vi är ett väldigt bra lag den här säsongen samtidigt som vi höll oss till vår spelidé under alla 120 minuter vi spelade. Gör vi det så vinner vi också, säger en av lagets stora spelare under helgens dubbelmöte, målvakten Julia Åberg, och fortsätter:

– Vi har egentligen alltid haft en väldigt bred trupp under alla säsongerna jag har spelat i Leksand. Till den här säsongen har vi fått ytterligare lite spets till det. Då blir vi också ett väldigt bra lag.

Vad var nyckeln i själva spelet till att ni slår Luleå i två raka matcher?

– Under bägge matcherna åkte vi väldigt mycket skridskor och satte press på Luleå. Luleå blev då lite stressade då dom hade pucken. Sedan tror jag dom är ovana att vara i underläge. Vi märkte också att det blev lite frustration hos dom då. Dessutom skapade vi chanser och satte dit dom.

”STARTAT PÅ EN MYCKET HÖGRE NIVÅ”

Leksandsmålvakten märkte inte av att tjejerna i Luleå skulle känna av någon tidsomställning och så vidare.

– Nej, det märkte jag inte. Jag tyckte att dom också spelade sitt spel bra stundtals, men vi åkte lite mer skridskor. Om det sedan låg någon jetlag bakom det vet jag inte.

Julia Åberg släppte bara två kassar på 63 skott under helgen och är själv ganska nöjd med sin insats.

– Jo, jag är ganska nöjd. Det är första matcherna den här säsongen som jag har fått svettats lite mer, vilket såklart var väldigt roligt. Det var ännu roligare att få två vinster ur det.



Om du ser på din säsong så här långt, upplever du att ditt spel utvecklats?

– Jag känner att jag fick bli lite varm i kläderna under förra säsongen, vilket gjort att jag startat på en mycket högre nivå den här säsongen, säger 22-åringen som parallellt med hockeyspelande går en brandmannautbildning i Kramfors.

– Jag tycker inte det har påverkat mitt målvaktsspel hittills. Vissa veckor när det är mycket i skolan är jag såklart lite sliten i kroppen och så vidare, men jag mår väldigt bra av att få göra det jag älskar så jag tycker snarare att det hjälper.

TRÄNAR MED HERRLAG

Under veckorna i skolan har dessutom Julia Åberg fått chansen att träna med Kramfors herrar.

– Det har fungerat jättebra. Jag hörde av mig till Kramfors redan förra året då jag kom in på skolan för att se om jag fick träna med dom då jag var där uppe.

– Jag frågade om jag fick vara med och träna med J18 eller U16, men A-laget tog med mig på en gång och deras tränare som jag har mest kontakt med, Fredrik Ölmerud, är verkligen hur snäll som helst.

Leksand ligger just nu tvåa i SDHL, men Julia Åberg är inte enbart positiv till lagets insats så här långt.

– Det är lite ”osynk” i antalet spelade matcher mellan lagen. Jag tycker ändå att vi har startat bra. Vi ligger tvåa trots att vi åkt på två förluster i matcher som jag tycker att vi borde ha vunnit. Det är ändå mycket som kan bli mycket bättre och vi ska ligga kvar där vi ligger, helt klart, eller högre upp.

Vad betyder det för självförtroendet att slå världens bästa klubblag?

– Klart att det betyder jättemycket för självförtroendet hos hela laget. Vi ses hela tiden som ”underdogs” och då känns det hur bra som helst att visa att vi är här för att stanna.

– Nu lägger vi dom här matcherna bakom oss. Det är en lång säsong och många matcher kvar. Nu gäller det att fortsätta på det spåret vi är inne på, avslutar Julia Åberg innan hon kliver av bussen vid Höga Kusten-bron för en vecka på brandmannaskolan i Kramfors.