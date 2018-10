Leksand bortaslog AIK i söndagens enda Hockeyallsvenska match. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Det spelades bara en Hockeyallsvensk match under söndagen, men mötet mellan AIK och Leksand hade dramatik så det räckte och blev över. Leksand vann till slut matchen med 2-1 efter att Thomas Valkvae-Olsen avgjort matchen i straffläggningen

Efter en mållös förstaperiod kunde hemmalaget ta ledningen i mitten av den andra perioden genom Sam Marklund i spel fem mot fyra. Johannes Jönsson stod länge emot allt vad Leksand hade att komma med, men i mitten av den tredje perioden kunde Jon Knuts utnyttja en retur från Jönsson och raka in kvitteringen.

”EN TIGHT OCH JÄMN MATCH”

Alexander Deilert fick ett fint läge att avgöra i matchens slutskede, men Axel Brage i Leksandskassen stod emot och matchen gick till förlängning och sedermera även straffar. Där drog Leksand det längre strået efter att norrmannen Thomas Valkvae-Olsen gjorde straffläggningens enda mål.

– Det är en ganska jämn match överlag, vi skapar väl inte jättemycket de första två perioderna, sen kommer vi in i det. Vi håller dem mycket på utsidan och är med jäkligt bra hemåt. Det är en tight och jämn match i 60 minuter plus förlängning, sade Leksands målvakt Axel Brage till C More efter matchen.

Även om det blev förlust för AIK kan man, enligt Tomas Videkling med Twitterkontot domarna.se, gläjda sig åt att man innan dagens match aldrig tidigare inlett någon av de 41 senaste säsongerna som man spelat i Hockeyallsvenskan utan att inte förlora någon av de åtta inledande matcherna i ordinarie tid. Det har man alltså nu. Det återstår att se hur länge AIK kan hålla den trenden levande.

På de 41 senaste säsongerna som @AIKishockey spelat på Allsvensk nivå eller högre så har man aldrig inlett med 8 matcher utan förlust i ordinarie tid. #twittpuck #hockeyallsvenskan @RichardoHerman — domarna.se (@DomarnaPunktSe) October 7, 2018

AIK toppar allt jämt den Hockeyallsvenska tabellen med 17 poäng på åtta spelade matcher. Leksand å sin sida ligger kvar på fjärdeplatsen med 13 poäng på sju matcher .

AIK – Leksand 1-2 efter straffläggning (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1)

AIK: Sam Marklund

Leksand: Jon Knuts, Thomas Valkvae-Olsen (avgörande straff)