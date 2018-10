Viktor Arvidsson trollar bort Ryan Pulock. Foto: Brad Penner/USA TODAY Sports/IBL

Har vi redan fått se säsongens snyggaste mål i NHL? Det må vara tidigt på säsongen, men Viktor Arvidssons mål i nattens match mot New York Islanders var något utöver det vanliga.

Smaken är som bekant som baken. Det går dock inte säga något annat än att Viktor Arvidssons mål i nattens bortamatch mot New York Islanders var läckert. Det var i inledningen av matchen som den 25-årige svensken snurrade upp försvaret på läktaren. Arvidsson kom in med bra fart i offensiv zon, fintade upp Islandersbacken Ryan Pulock på läktaren innan han kyligt lade in pucken mellan benskydden på Thomas Greiss.

Målet var Arvidssons första av två i Predators 4–3-seger över Islanders. Mattias Ekholm och Filip Forsberg stod för en assist vardera i matchen.

SE ARVIDSSONS MÅL I KLIPPET NEDAN: