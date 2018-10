I kväll är det dags för NHL-debut i New York Islanders för Robin Lehner. Han startar mötet med San José.

Robin Lehner hade en sommar där han släpptes av Buffalo och plockades upp av New York Islanders. Efter en sommar där han varit minst sagt omtalad ska den svenske målvakten nu också få debutera för sin nya klubb.

Lehner kommer vakta kassen i kvällens match mot San José Sharks, bekräftar coachen Barry Trotz. Därmed kommer den svenske burväktaren kunna bocka av spel i en tredje NHL-klubb, efter Ottawa och Buffalo.

De tidigare två matcherna i säsongsupptakten har Thomas Greiss startat i Islanders mål. Det har slutat med en seger och en förlust. Tysken har stoppat 92,8 procent av skotten och släppt in 2,52 mål per match.

Mötet mellan Lehners Islanders och Erik Karlssons Sharks börjar redan 19:05 svensk tid.

Trotz: Robin Lehner will start in goal tomorrow vs. the Sharks. #Isles pic.twitter.com/6PKw5CvWXW

— New York Islanders (@NYIslanders) October 7, 2018