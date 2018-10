Hjärtproblem har hållit honom borta från spel under säsongen. Nu är Jacob de la Rose på väg tillbaka.

Bara dagar innan NHL-premiären kom beskedet att Jacob de la Rose stoppats från spel av Montréals egna läkare. Anledningen var att svensken känt av något problem med hjärtat i genrepet mot Ottawa.

Det sades tidigt att problemen inte skulle vara av det allvarligare slaget, och nu kommer ytterligare besked som är glädjande. De la Rose tränar med Montréal idag, skriver journalisten Eric Engels på twitter.

Det finns dock ingen info om svensken är redo för spel. Han tränade i ”femtekedjan” med petade duon Tomas Plekanec och Nikita Scherbak

