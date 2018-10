Han höll nollan i sin första försäsongsmatch för New York Islanders. I kväll höll Robin Lehner också nollan i NHL-debuten för sitt nya lag.

New York Islanders besegrade stjärntäta San José med 4-0 efter att ha gjort ett mål i den andra perioden, och tre i den tredje. Anders Lee öppnade målskyttet, och sen följde den beryktade fjärdekedjan med Cal Clutterbuck, Matt Martin och Casey Cizikas på med ett varsitt mål i slutperioden.

Men matchens lirare var någon helt annan. Robin Lehner var briljant matchen igenom och lyckades hålla karriärens nionde nolla i NHL. Det blev med andra ord en total succédebut för den svenske burväktaren mot Erik Karlsson och de övriga superstjärnorna i San Jose Sharks.

Målvakten, som kom till New York Islanders från Buffalo i somras, stoppade 35 skott och var aktiv ända till slutsginalen. Så sent som 19:58 in i slutperioden gjorde Lehner en kanonräddning när landsmannen Marcus Sörensen var nära att överlista honom och därmed förstöra den perfekta debuten.

Lehner blev också historisk med nollan. Ingen annan Islandersmålvakt har hållit nollan i debuten.

Utdömda New York Islanders har nu vunnit två av sina tre ledande matcher. Thomas Greiss vaktade kassen i lagets två första matcher.

Robin Lehner became the first goalie in @NYIslanders franchise history to record a shutout in his team debut. #NHLStats #NHLFaceoff pic.twitter.com/PY5pcSBalp

— NHL Public Relations (@PR_NHL) October 8, 2018