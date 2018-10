Tvåmålsskytt och övertidshjälte i sin AHL-debut. Sänkt av en ful smäll i sin andra match. Erik Brännström tvingades avbryta helgens möte med Colorado Eagles efter en brutal smäll från motståndarbacken Sergej Bojkov.

– Läkarteamet har en tät koll, säger agenten Peter Nilsson till hockeysverige.se.

Erik Brännström fick en fantastisk start i AHL. I sin första grundseriematch med Chicago Wolves slog den 19-årige före detta HV71-backen till med två mål när Colorado Eagles besegrades med 3–2, Det andra målet avgjorde matchen i förlängningen.

I returmötet lagen emellan natten mot söndag vann Chicago med 5–1, men för Brännströms del slutade det inte lika roligt. 12.26 in i den första perioden gick Eagles back Sergej Bojkov in hårt i en tackling mot Brännström och sänkte svensken. Bojkov fick matchstraff för charging och Brännström tvingades avbryta matchen.

Hans svenska agent Peter Nilsson lämnar lugnande besked.

– Erik mår bra efter omständigheterna. Han hölls borta från spel i resten av matchen som en försiktighetsåtgärd. Men läkarteamet har en tät koll för att säkerställa att han inte har drabbats av något som kan ställa till det på lång sikt, säger han till hockeysverige.se.

Wolves spelar inte igen förrän nattens mot söndag, då Grand Rapids Griffins kommer på besök. Det återstår att se om den svenske rookien är tillbaka i spel då.

3. Erik Brannstrom was charged by Boikov in the first and did not return. Boikov was assessed a major and a game misconduct for the hit.

4. Chicago's power play struggled tonight, going 0/9. It was 1/5 yesterday, for a total of 1/14 on the weekend.

— Sin Bin Wolves (@SinBinWolves) October 7, 2018