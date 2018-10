Vi är fortfarande inne i NHL:s första spelvecka, men flera stjärnor är redan skadade. Bara de senaste timmarna har fem stjärnor satts upp på skadelistan.

Det brukar sägas att hockeyspelare mot slutet av säsongen alltid spelar med någon skavank någonstans. Det finns liksom ingen spelare som går igenom en hel säsong utan att åka på en eller ett par smällar.

Men för några har skadorna kommit tidigt den här säsongen. Det senaste dygnet har fem tunga namn satts upp på skadelistan.

På målvaktssidan har två av de allra största stjärnorna, Roberto Luongo och Jonathan Quick, redan dragit på sig skador och satts upp på skadelistan av Florida respektive Los Angeles. Med tanke på att det är två spelare som dessutom har haft stora skadeproblem genom karriären är det inte direkt något som bådar gott. Luongo skadade knät redan i säsongsdebuten. Quick har en underkroppsskada. Det är inte sagt hur länge målvakterna är borta.

Framåt har Brandon Dubinsky, James van Riemsdyk och Joe Thornton alla åkt på olika skadeproblem redan. Dubinsky blir borta fyra till sex veckor, van Riemsdyk ungefär lika länge, medan Thorntons prognos är mer oklar.

Den så skadeförföljda centerstjärnan har åkt på en infektion i knät, vilket San José ser som en lättnad, rapporterar journalisten Kevin Kurz. Thornton går på antibiotika för att bli kvitt problemen.

Joe Thornton’s knee injury is nothing structural. It’s an infection and he’s going on anti-biotics. DeBoer says it’s “great news.”

