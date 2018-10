Steve Mason. Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports

Inför förra säsongen skrev han kontrakt med Winnipeg Jets i hopp om en nystart. I stället hamnade han i skuggan av Connor Hellebuyck, trejdades till Montréal Canadiens – och blev utköpt. Nu funderar målvakten Steve Mason på att lägga av, blott 30 år gammal.

Det är Chris Johnston på Sportsnet som rapporterar att Steve Masons karriär kan vara nära att lägga av. Under helgens segment Headlines under Hockey Night in Canada berättade Johnston att den 30-årige burväktaren tackat nej till ett kontraktserbjudande från en NHL-klubb så sent som i förra veckan.

Anledningen är att Mason drabbats av en hel del skador på senare år och att han inte är övertygad om att kroppen håller för mer spel i NHL.

BLEV ÅRETS ROOKIE 2009

Steve Mason gjorde stor succé i NHL som 20-åring då han ledde Columbus Blue Jackets till klubbens första slutspelframträdande 2009. För det fick han Calder Trophy som årets rookie. Efter den framgången hade den forne juniorvärldsmästaren svårt att leva upp till förväntningarna i Columbus och det var först när han trejdades till Philadelphia Flyers 2013 som han hittade en ny växel i sitt spel.

Efter ett par starka säsonger med Flyers hade Mason en svag sista säsong mellan lagets stolpar 2016/17. Det medförde att han inte fick nytt kontrakt, utan skrev på för Winnipeg Jets förra sommaren. Det blev emellertid bara 13 matcher för klubben innan han trejdades till Montréal Canadiens i somras – bara för att bli utköpt. Sedan dess har han gått utan klubbadress.

Nu ser det alltså ut att kunna vara slutspelat för Steve Mason.