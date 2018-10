Lucas Wallmark gjorde sitt andra NHL-mål i karriären. Foto: IBL

Lucas Wallmark har haft en fin inledning på säsongen för Carolina. Inatt gjorde han karriärens andra mål i NHL när han inledde vändningen som innebar att Hurricanes besegrade New York Rangers med 8-5.

New York Rangers såg i inledningen av den tredje perioden ut att ta sin första seger för säsongen när Chris Kreider satte 4-5-pucken bakom Petr Mrazek i Carolinas mål. Men inte ens en minut senare kunde Lucas Wallmark kvittera. Hans andra mål i NHL-karriären.

Det målet blev också början på New York Rangers fall. I mitten av den tredje kunde sedan sommarens drafttvåa, Andrej Svetjnikov göra sitt första NHL-mål i karriären, detta sedan han styrt in ett skott från Justin Faulk.

— Jag är jätteglad. Lyckligtvis skör han pucken på mål och jag tippade in den, sa Svetjnikov till nhl.com efter matchen.

För New York Rangers var det tredje raka förlusten i säsongsinledningen.

— Vi hade en riktigt tuff kväll. Defensivt såg vi ut som vi inte hade någon taktik. Du måste spela klart situationerna, och det gjorde vi inte speciellt bra, sa Rangers nya coach David Quinn.

New York Rangers mål vaktades av Alexandar Georgiev. Jesper Fast spelade fram till två av lagets mål.

Carolina Hurricanes – New York Rangers 8-5 (2-2,2-2,4-1)

Carolina: Warren Foegele (2), Jordan Martinook, Jordan Staal, Micheal Ferland, Lucas Wallmark, Andrej Svetjnikov, Teuvo Teravainen

NY Rangers: Jimmy Vesey (2), Chris Kreider (2), Pavel Butjnevitj

SE HÖJDPUNKTERNA FRÅN MATCHEN: