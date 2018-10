Det var under onsdagen förra veckan som en mycket tragisk olycka inträffade. En spelare i ett kanadensiskt amatörlag fick ett felskär och dundrade in i sargen – så pass illa att hans liv inte gick att rädda, skriver Global News.

Spelaren i fråga hette Noah Trulsen och var bara 22 år gammal. Trulsens lagkamrater menar att det kan ha varit ett felskär som ledde till den tragiska olyckan. Trulsen störtade, med huvudet först, in i sargkanten och blev liggandes på isen.

Spelarna satte genast igång med hjärt-lungräddning tills sjukvårdspersonal dök upp. 30 till 40 minuter senare kom Trulsens föräldrar till rinken och började ana att de förmodligen skulle få uppleva de ingen förälder vill uppleva.

– Jag hoppade ut på isen och såg att sjukvårdarna fortfarande gjorde hjärt-lungräddning. Det var mellan 30 till 40 minuter efter vi hade fått samtalet. Då visste jag att han inte skulle klara sig. Det var den sorgligaste dagen i mitt liv, säger Trulsens far Rick till Global News.

Familjen har uttryckt sin tacksamhet till alla som försökte hjälpa deras son efter olyckan, allt från sjukvårdarna till spelarna på isen. Noahs död har lämnat en tomhet i deras liv, men de minns honom med kärlek.

– Han var den mest genuina och fantastiska killen någonsin. Först var han bara min bror, men ju mer åren gick blev han min bästa vän och idol, säger Noahs lillebror Matthew till sajten.

Noah Trulsen blev 22 år gammal.

It is with broken hearts 💔 that we share the sad news that one of our Outlaw Family members has suffered the tragic loss of their son, brother & uncle in the early hours of this morning

RIP Noah Trulsen, we sure will miss your smiling face around the arena. #lawz4life #prayers pic.twitter.com/rO09OL4Hnv

— PJHL Outlaws (@Outlaws_PJHL) October 5, 2018