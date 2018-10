Det mesta tyder på att Seattle inom kort kommer att få sitt efterlängtade NHL-lag. Diskussioner på nätet om vad laget ska kalla sig har varit många och långa, men kanske har man nu kommit fram till vad laget ska heta?

Det är Seattle Times som i en omfattande omröstning kommit fram till vad Seattle-fansen mest av allt vill att laget ska heta. Det har varit en del spännande namn på tapeten, så som Sasquatch och Fightin’ Geo Ducks (som faktiskt fick mer än 1 000 röster). I slutändan stod det emellertid mellan två namn: Sockeyes eller Totems.

Med 37 543 röster mot 30 140 stod det klart att Seattle Times läsare helst vill att laget ska kalla sig för Sockeyes. Sockeye översätts på svenska till indianlax och är en fisk och är vanlig kring Seattle-trakterna.

🥁 Drum roll please…

We asked you to submit your best named. Hundreds of suggestions. Nearly 150,000 total votes cast. It all came down to Sockeyes vs. Totems.

What should we name #NHLSeattle?

📣 And the winner is: https://t.co/98WoKoyOus

— Seattle Times Sports (@SeaTimesSports) October 9, 2018