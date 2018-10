Matt Murray är Pittsburghs klara förstemålvakt. Men han har inlett säsongen svajigt och nu är han dessutom skadad. Han saknades på dagens träning och orsaken ska vara en hjärnskakning.

Elva insläppta mål på två matcher är inget att hänga i julgranen. Nu har dessutom Pittsburghs förstemålvakt Matt Murray drabbats av fler bekymmer. Han saknades nämligen på dagens träning och orsaken ska vara att han har dragit på sig en hjärnskakning enligt klubben.

Det är oklart hur allvarlig hjärnskakningen är och hur länge han blir borta. Klart är att detta är den tredje kända hjärnskakningen för målvakten sedan 2016.

Penguins goaltender Matt Murray has been diagnosed with a concussion and will not practice today. Coach Sullivan will address the injury after practice.

