Han fick sitta de två första matcherna på läktaren, men i natt fick 18-årige Isac Lundeström NHL-debutera för Anaheim Ducks. Det blev seger för Malmbergetsonen i premiären efter att Troy Terry avgjort matchen mot Detroit i straffläggningen.

Efter två matcher på sidan om fick Isac Lundeström äntligen NHL-debutera i nattens match mot Detroit. 18-åringen noterades inte för några poäng, men fick drygt 14 minuters istid och fick ett stort förtroende av tränaren Randy Carlyle i spel i numerärt underläge.

Lundeström blev även historisk i och med debuten, då han blev den yngsta forwarden någonsin att spela en NHL-match för Anaheim.

Making team history before his first shift.

Congrats to our 2018 first-round selection Isac Lundestrom (@isaclundestr), who becomes the third-youngest Duck – and youngest forward – in team history to make his @NHL debut!#LetsGoDucks | #Ducks25 pic.twitter.com/1ITRoUGuY9

— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) October 9, 2018