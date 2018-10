Från Brasilien till Lindab Arena. Foto: Pixabay/Bildbyrån

Ishockey och Brasilien går inte direkt hand i hand. Men för 23-årige Flavio Fernandes intresse för ishockey har tagit honom över 1000 mil hemifrån – hela vägen till Ängelholm och Lindab Arena.

Det är på Rögles hemsida som historien om den ishockeyintresserade Flavio Fernandes berättas. Fernandes intresse för hockeyn grundar sig i – fotbollen. Som sjuåring såg Fernandes Henrik Larsson, uppvuxen i Helsingborg, göra två mål i matchen mot Nigeria i fotbolls-VM 2002 och i samma ögonblick väcktes ett intresse för Sverige hos Fernandes.

– I skolan valde jag gärna att göra uppgifter om Sverige när vi fick välja fritt. På så sätt knöt jag an till landet och även Helsingborg med närområde, berättar Fernandes för Rögles hemsida.

”FÖR MIG ÄR DET HELT NORMALT”

Passionen för ishockey väcktes när Fernandes besökte Vancouver Canucks hemmaarena Rogers Center 2012.

– Då klickade det. Jag var redan ”svenskt fan” så det var riktigt häftigt att se bröderna Sedin spela. Men blir du inte kär i hockeyn i Kanada är det nog tufft, det tycktes vara allt folk pratade om, säger Fernandes till sajten.

Nu befinner sig Fernandes i Sverige och har under sin vistelse hunnit med att se förra veckans förlust i Skånederby. Imorgon finns han på plats när Rögle ställs mot Örebro i Lindab Arena. 23-åringen själv ser inget konstigt med att han rest över 1000 mil, från ett rätt så ickefrälst hockeyland, för att se matcherna.

– För mig är det helt normalt att jag vill se matcherna, berättar Fernandes och jämför det med fans som åker över till Nordamerika för att se New York Rangers eller något annat NHL-lag:

– Hade jag åkt för att se New York Rangers eller Manchester United tror jag inte att något uppmärksammat mig, men folk kanske tycker att jag har en exotisk smak som åkt hit.

TROR PÅ TRE POÄNG

Fernandes tror att Rögle kan vända sin dystra trend, med start imorgon mot Örebro.

– Jag tror att det finns en bra chans att vi tar hem säsongens första trepoängare. Det blir en viktig match för tabellen, men vi spelade bra mot dem i Köln och det känns som ett bra läge att möta dem nu, säger Fernandes.

19:00 släpps pucken för nedsläpp i morgon. Räkna med att Flavio Fernandes kommer göra allt i sin makt för att heja fram sitt favoritlag till säsongens första trepoängare.