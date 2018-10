Han hade kört fast i Carolina – men ser ut att lyfta i Calgary. I natt sköt Elias Lindholm ett nytt mål när han vann kusinduellen mot Calle Järnkrok. Calgary besegrade Nashville med 3-0.

För fyra år sedan sköt Elias Lindholm 17 mål. Det är hans målmässigt bästa notering i NHL-karriären. Nu ser den forne supertalangen, som ofta haft en tendens att inleda säsongerna mycket svagt, ut att vara på god väg att radera ut den noteringen.

Efter trejden från Carolina till Calgary har Lindholm fått igång sin produktion ordentligt. I en fruktad förstakedja med Sean Monahan och Johnny Gaudreau har svensken hunnit göra tre mål på bara tre matcher under säsongsupptakten.

I natt var det han som sköt 1-0-målet i duellen med kusinen Calle Järnkroks Nashville. Efter ett magiskt förarbete från Johnny Gaudreau sköt svensken direkt och spräckte matchens målnolla.

.@johngaudreau03 is at it again. 😮 pic.twitter.com/zf5zNUpDEZ

— NHL GIFs (@NHLGIFs) October 10, 2018