Rick Nash och Brad Marchand. Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports

Ett rykte gjorde gällande att han skulle sluta. Men Rick Nash vill inte ge upp – än. Den forne draftettan försöker allt jämt återhämta sig från sina hjärnskakningsbekymmer för att kunna återuppta karriären.

– Jag saknar det, jag älskar sporten, säger Nash till The Athletic.

Det var under gårdagen som rykten började cirkulera att Rick Nash slutligen bestämt sig för att avsluta karriären. 34-åringen blev unrestricted free agent i somras efter att ha avslutat förra säsongen med Boston Bruins, men valde att inte skriva på för någon ny klubb. Anledningen till det är att han lider av sviterna efter en hjärnskakning han drabbades av efter att ha bytt New York Rangers mot Boston inför trade deadline.

Nu skulle de besvären ha tvingat honom att sluta, rapporterade Rear Admiral från podcasten Spittin’ Chicklets.

Per source, Rick Nash is going to send in his paperwork and announce his retirement. — Rear Admiral (@RearAdBsBlog) October 9, 2018

Men det dröjde inte länge innan ryktet sköts ned. Först av Nashs agent Joe Resnick och sedermera av huvudpersonen själv.

Statement from Joe Resnick, Rick Nash’s agent, addressing speculation: “There is no truth to the tweet that Rick Nash is retiring today. Our position has not changed since July 1.” — Darren Dreger (@DarrenDreger) October 9, 2018

”MIN FAMILJ ÄR DET VIKTIGASTE FÖR MIG”

Rick Nash säger i en intervju med The Athletic att det är en jobbig situation, men att han fortfarande hoppas kunna spela igen.

– Jag saknar det, jag älskar sporten. Sporten har varit hela mitt liv, så det har varit en jobbig omställning att inte få åka på träningslägret och göra testerna… Det har varit riktigt tufft, säger han i intervjun med Aaron Portzline.

– Men min familj är det viktigaste för mig och jag måste få fason på min hälsa innan jag kan avgöra vad mina planer kommer att vara, och jag vet inte när jag kommer att vara där. Det finns en chans att jag kan bli frisk och komma tillbaka. Men det är definitivt också en chans att jag inte gör det.

Under sina 15 säsonger i NHL spelade Nash 1 060 matcher för Columbus Blue Jackets, som draftade honom som nummer ett 2002, New York Rangers och Boston Bruins. Under sin tid i ligan har han noterats för 437 mål och 805 poäng.