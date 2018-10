Vancouver Canucks tvingas vänja sig vid att inte ha bröderna Sedin i laget längre. Men nästa år kommer deras tröjor skickas upp i taket i Rogers Arena.

Det är Vancouver Canucks ägare Fransesco Aquilini som i en intervju bekräftar att bröderna Sedins nummer 22 och 33 kommer pensioneras under nästa år. Det kommer vara en del i Canucks 50-årsfirande som en klubb i NHL.

Bröderna Sedin lade av som ishockeyspelare efter förra säsongen. De är etta och tvåa i klubbens poängliga i historien. Henrik är etta med 1070 poäng, Daniel tvåa med 1041. De är också etta och tvåa i antalet matcher (1330 respektive 1306) och assist (830 respektive 648). Daniel toppar också målstatistiken, där är Henrik ”bara” sjua.

Båda har dessutom vunnit poängligan i NHL. De gjorde det säsongerna efter varandra.

