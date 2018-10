Capitals segrade i finalreprisen. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports/Bildbyrån

De segrade i vårens Stanley Cup-final och det blev samma visa inatt när Washington Capitals vann reprisen mot Vegas Golden Knights med 5-2. Jevgenij Kuznetsov blev stor matchhjälte och Nicklas Bäckström gjorde sitt första mål för säsongen.

Medan Vegas verkar ha drabbats av en rejäl baksmälla efter fjolårets succésäsong, verkar Washington Capitals fortfarande rida på vågorna efter sin Stanley Cup-vinst. I natt tog de poäng i sin tredje raka match när lagen möttes i finalreprisen och Jevgenij Kuznetsov blev den store hjälten med ett mål och tre assist.

— Han är bland de fem bästa spelarna i ligan, sa hans lagkamrat T.J Oshie efter matchen till nhl.com och fortsatte:

— Han får inte erkännandet av någon anledning, men det är vissa spelare som får folk att resa sig ur sina stolar och det är härligt att se.

BÄCKSTRÖMS FÖRSTA MÅL

Målet kom redan i den första perioden och där var det Nicklas Bäckström som låg bakom. Alexander Ovetjkin ökade med sitt tredje mål för säsongen på till 2-0 i mitten av matchen och efter Cody Eakins reducering var det dags för Nicklas Bäckström att göra sitt första mål för säsongen.

Vegas kröp närmare ännu en gång när Reilly Smith nätade assisterad av William Karlsson. Men då gjorde Ovetjkin sitt fjärde för säsongen.

— Just nu vill vi bara fortsätta spela så här. För det är kul att vara därute, sa Ovetjkin efter matchen.

Alexander Ovetjkins två mål innebär att han nu gjort 611 under sin NHL-karriär och inatt passerade han självaste Bobby Hull på listan över flest gjorda mål genom NHL-historien. Ovetjkin är nu på 17:e plats.

— Ovetjkin når milstolpar var tionde match och det är ett nöje att spela med honom. Man kanske inte förstår det nu, men när man blir äldre kommer man förstå vilken kille han är, troligtvis en av de bästa genom tiderna. Han kommer väljas in i Hall of Fame och kanske kommer jag finnas med på någon av de bilderna efter något mål, sa Kuznetsov efter matchen om sin landsman och lagkamrat.

Washington Capitals – Vegas Golden Knights 5-2 (1-0,1-1,3-1)

Washington: Alexander Ovetjkin (2), Jevgenij Kuznetsov, Nicklas Bäckström, T.J Oshie

Vegas: Cody Eakin, Reilly Smith

