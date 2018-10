Han var ett av sommaren 2017:s största namn på free agent-marknaden. Men Kevin Shattenkirk har inte levt upp till förväntningarna sedan han kom till New York Rangers förra året. Nu står det klart att han petas i nattens match mot San José Sharks.

– Jag är antagligen killen som måste kämpa lite hårdare för att få tillbaka min plats. Det är upp till mig, säger Shattenkirk till New York Post.

När New York Rangers vann dragkampen om Kevin Shattenkirk sommaren 2017 såg det ut som om klubben fått in en riktigt vass förstärkning. Backen kom från karriärens poängmässigt sett bästa säsong med 56 poäng för St. Louis Blues och Washington Capitals och sågs som en spelare som skulle lyfta Rangers efter att ha skrivit på ett fyraårskontrakt värt 26,6 miljoner dollar.

Men 29-åringens första år i klubben har varit en stor besvikelse. Förra säsongen spelade han bara 46 matcher på grund av en knäskada och när han nu är frisk har han fått mycket kritik för inledningen av årets säsong. I söndagens förlustmatch mot Carolina Hurricanes, Rangers tredje raka nederlag, spelade Shattenkirk bara 7.29 efter att ha blivit bänkad av nye coachen David Quinn.

Nu kommer det uppgifter från TSN:s Bob McKenzie att den tilltänkta stjärnbacken kommer att petas när Rangers i natt tar emot San José Sharks hemma i Madison Square Garden.

