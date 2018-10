Mattias Ritola. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

En underkroppsskada har hållit Leksandsstjärnan Mattias Ritola borta från spel under säsongsinledningen. Men efter en lyckad operation förra månaden är 31 snart tillbaka på isen igen.

– Nästa månad, under landslagsuppehållet, då ska jag gå på is. Det är tanken, säger Ritola till Hockeypuls.

Efter månader av skadebekymmer är snart Leksands forwardsstjärna Mattias Ritola redo för spel. 31-åringen har dragits med en underkroppsskada som tvingat honom till vila, men efter en operation förra månaden börjar nu situationen se allt ljusare ut för den spelskicklige forwarden.

– Det har vänt. Jag var i Stockholm i förrgår och fick ett bra besked. Nu kan jag ta nästa steg, det känns jävligt bra, berättar Ritola för Hockeypuls.

FÖRE I PLANERINGEN

Den senaste prognosen sade att Ritola skulle vara tillbaka i spel i december. Det är fortfarande det som gäller, trots den lyckade operationen.

– Vi ligger rätt i tid, nästan lite före. Sedan är det upp till mig själv också, hur bra min rehab blir. För mig känns det positivt. Jag har förhoppningar att vara tillbaka innan jul, säger Ritola till sajten.

Förra säsongen noterades den NHL-meriterade forwarden för 33 poäng på 47 matcher i Hockeyallsvenskan. I play off-spelet till SHL stod 31-åringen för 4 poäng på 10 matcher.