Micheal Haley Foto: IBL Bildbyrå

Florida Panthers forward Micheal Haley kommer att vara borta från klubben på obestämd tid. Detta meddelar NHL och spelarfacket NHLPA under fredagen. Haley kommer att ansluta till NHL/NHLPA player assistance program.

Micheal Haley kom till Panthers inför förra säsongen och har mest huserat i lagetrs fjärdekedja. 32-åringen kom in i NHL som odraftad spelare 2009-10 då han skrev på för New York Islanders. Han representerade Islanders, New York Rangers och San Jose Sharks före ankomsten till Florida.

Nu är han borta på obestämd tid. Detta då han kommer att ansluta till NHL och NHLPA’s stödprogram, enligt ett pressmeddelande från ligan. Någon mer kommentar lämandes inte.

NHL/NHLPA Media Release Regarding Florida Panthers' Micheal Haley: pic.twitter.com/7069X0PozI — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 12, 2018

Panthers general manager uttyckte dock sitt stöd för Haley.

– Micheal är en värdefull del av vårt lag och Panthers-familjen. Han har vårt fulla stöd när han tar den tid han behöver för att lösa det här problemet, stod det att läsa på klubbens Twitterkonto.