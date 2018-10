Joakim Nordström har fått förtroende Foto: IBL Bildbyrå

När Joakim Nordström värvades till Boston Bruins i somras var det som en utility-spelare, någon som kan spela lite varstans i laget, men efter hans tredje framträdande står det nu klart att han blir kvar i andrakedjan – för stunden.

– Han blir kvar där just nu, säger tränaren Bruce Cassidy.

Tränaren Bruce Cassidy är nöjd med sin nye svensk. Men han lämnar inte några detaljer om hur länge Nordström blir kvar där:

– Vi tog in ”Nordy” då vi vet att han kan spela överallt i uppställningen, förklarade han på dagens presskonferens, och fortsatte:

– Om han blir kvar där på lång sikt? Vi föredrar att vänta och se hur det utvecklar sig. VI hade en plan under sommaren. Det var Ryan Donato, Anders Bjork och Danton Heinen. Vi vill att de ska växa in i den rollen, men om det tar en månad, ett år eller en vecka vet vi inte.

Boston Bruins tar sig an Detroit Red Wings imorgon kväll (nedsläpp 21:00 svensk tid) och då kamperar alltså Nordström med David Krejci och Jake DeBrusk:

– Han har sett bra ut där. Han kommer in med lite rutin vilket behövs i den kedjan. Han kanske stannar där. Vi behöver offensiv produktion där och vi trodde att de andra kanske skulle göra det. Just nu är det för tidigt att avskriva något, avslutade Cassidy.

Joakim Nordström har 285 NHL-matcher för Chicago Blackhawks, Carolina Hurricanes och Boston Bruins på kontot. Han har gjort 21 mål och 29 assist totalt. I år har det blivit en assistpoäng på tre matcher.