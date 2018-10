Efter att ha ratats av både Edmonton Oilers och Anaheim Ducks fortsätter Pontus Åberg vara en storstjärna i AHL. I natt slog han till i debuten för sitt nya lag.

Pontus Åberg har haft en rörig säsongsupptakt. Först skickades han upp på waivers av Edmonton, vilket ledde till att han plockades upp av Anaheim. Men där blev det bara en match innan han nobbades för den här gången. I stället fick han lov att infinna sig hos AHL-laget San Diego Gulls där säsongen nu inletts, efter att återigen ha skickats upp på waivers.

I natt debuterade Åberg i mötet med Tucson Rodrunners, och det blev en riktigt fin debut. Han blev nämligen målskytt i det som ändå slutade med en 3-2-förlust.

Svensken, som förra säsongen fick göra 53 matcher i NHL för Nashville och Edmonton, är en stor stjärna på AHL-nivå. För två säsonger sedan sköt han 31 mål och 52 poäng på bara 56 matcher, och förra säsongen noterade 25-åringen 4+2 på bara fyra framträdanden i ligan.

Nu fortsätter han på den inslagna AHL-vägen, tycks det.

🚨PONTUS ABERG!🚨

Gets us on the board with his first goal as a Gull! Assists coming from Shaw and Kopacka with over 10 to go in the 2nd! #LetsGoGulls pic.twitter.com/tq2S3Rver3

— San Diego Gulls (@SDGullsAHL) October 13, 2018