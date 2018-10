Austin Watson knuffade sin flickvän på en bensinmack och stänges av 27 matcher. Straffet har nu sänkts – vilket får Sportsnets Doug MacLean att gå i taket.

– Jag vet inte vem jag ska vara mest upprörd på, dundrar han.

Igår kom beskedet att en skiljedomare sänker Austin Watsons avstängning från 27 till18 matcher. Watson är avstängd efter att ha knuffat sin sambo in i en bensinmack under sommaren.

Beslutet att sänka straffet har fått kritik från NHL själva, och Sportsnets expert Doug MacLean, mångårig tränare och general manager i NHL, går till attack mot beslutet.

– Jag vet inte vem jag ska vara mest upprörd på. Jag är bestört över att spelarfacket överklagade beslutet. Jag är bestört över att skiljedomaren stänkte straffet.

– Det här är ett samhällsproblem, och så gör vi så här? Vilka signaler skickar det till unga män? Vilka signaler skickar det till unga kvinnor? Och till våra fans?

MacLean är helt oförstående till skiljedomarens bestämmande.

– Kom igen, det är löjligt. Jag förstår det inte för en sekund. Jag är vansinnig över det här. Vem var det som tänkte sådär?

Doug Maclean sharing his thoughts about the Austin Watson appeal is good: pic.twitter.com/bKawZ3o1Sg

— Halloween Mike Pfeil (@mikeFAIL) October 12, 2018