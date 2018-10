Lias Andersson har gjort säsongens första mål. I säsongens fjärde match styrde han in en puck i Hartfords 4-3-förlust mot Providence.

Många förvånades när beskedet kom. Beskedet att Lias Andersson skickas ned från New York Rangers och i stället måste inleda säsongen i Hartford Wolf Pack i AHL. Där har svensken kommit igång fint och står efter fyra matcher på fyra poäng.

I natt kom första målet. Rangerstalangen styrde in 1-1 i 4-3-förlusten mot Providence Bruins och gjorde med det sitt sjätte mål på 29 AHL-matcher totalt i karriären. Förra säsongen fick han nu spela 25 matcher i farmarlaget, med 5+9 som resultat.

Men två andra svenskar var med och förstörde kvällen för Andersson. Jakob Forsbacka-Karlsson, en annan spelare som är precis på gränsen till AHL, gjorde sitt första mål för säsongen när han gjorde 1-0 för Bruins. I den andra perioden var det Anton Blidhs tur att spräcka sin målnolla, när han reducerade till 3-2. Det målet blev med andra ord starten på en stark vändning från Providence,

Here is the play that Lias Andersson scored. Chris Bigras with a great shot, then a good redirection by Andersson. #HWP #NYR pic.twitter.com/fncXbpw1eI

