Inte nog med att Philadelphia föll med 1-0 mot Vegas. De kan dessutom ha fått Oskar Lindblom skadad efter en tackling.

Philadelphia skapade chans på chans på chans, men Marc-André Fleury gjorde en otrolig insats och stod för en mängd magnifika räddningar. Vegas vann med 1-0 sedan Cody Eakin avgjort i slutminuterna.

En olycka kommer sällan ensam. Utöver förlusten tvingades Philadelphia förhålla sig till ett till tungt besked. Svensken Oskar Lindblom sänktes i slutperioden av Vegasbacken Brayden McNabb. McNabb klarade sig undan utvisning.

Lindblom tvingades därmed lämna isen och bryta matchen. Det finns ingen uppdatering hur det är med svensken.

The hit on Lindblom… pic.twitter.com/exjQRXvM2A

Another look at McNabb's hit on Lindblom. pic.twitter.com/TcPFBSMw0E

— Ryan Quigley (@RP_Quigs) October 13, 2018