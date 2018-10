Han är en av hockeyvärldens hetaste spelare, men vad heter han egentligen? Att uttala Elias Petterssons namn är kanske inte så enkelt som vi i Sverige tycker. Det verkar som att ”Petey” blir det Elias får höra i resten av sin karriär…

How do you say your name? Is it "Elias Pettersson" or "Elias Pettersson"?

"It's Petey!" pic.twitter.com/V8VAdbiUfs

— Vancouver Canucks (@Canucks) October 12, 2018