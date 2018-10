William Nylander och Toronto Maple Leafs har fortfarande inte kommit överens om ett nytt kontrakt – en och en halv vecka in på säsongen. Nu säger KHL-klubben Avangard Omsks coach Bob Hartley att han gärna ser svensken i sitt lag.

– Jag känner hans fa, säger Hartley enligt ryske journalisten Igor Eronko.

Trots att många av hockeyvärldens stora talanger aldrig kommer nära KHL har klubbarna i den ryska ligan en egen draft där de får chansen att plocka upp rättigheterna till dem. När det gäller den osajnade William Nylander, som fortfarande inte är överens med Toronto Maple Leafs om en fortsättning i klubben, ägs hans rättigheter av Avangard Omsk. En klubb där tidigare NHL-spelare som Cody Franson, David Desharnais, Maxime Talbot och Kris Versteeg återfinns.

Laget coachas även av tidigare NHL-coachen Bob Hartley, Stanley Cup-mästare med Colorado Avalanche 2001. Han säger nu till den ryske journalisten Igor Eronko på Sport-Express att han är intresserad.

– Jag skulle vilja se WIlliam i mitt lag. Jag känner hans far. Det skulle vara fantastiskt, ska Hartley ha sagt enligt Eronko.

