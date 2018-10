Auston Matthews är inte den enda amerikanen som har inlett säsongen med en målsuccé. På söndagskvällen blev New Jersey Devils forward Kyle Palmieri tvåmålsskytt för tredje matchen i rad när San José Sharks besegrades med 3–2.

Det började med två mål i NHL-premiären mot Edmonton Oilers i Göteborg förra helgen. Fortsatte med två till i utklassningen av Washington Capitals (6–0) tidigare i veckan. Och nu i kväll svarade New Jersey Devils amerikanske skarprättare Kyle Palmieri för två nya mål när New Jersey Devils tog sin tredje raka vinst i den unga säsongen.

Med sex mål på tre matcher håller 27-åringen till och med ett högre tempo på målskyttet än poäng- och målligaledaren Auston Matthews, som har tio mål och 14 poäng på sex matcher.

Palmieri kom till New Jersey från Anaheim Ducks 2015 och har etablerat sig som en vass målskytt i klubben. Hans personbästa från 2015/16 ligger på 30 mål och 57 poäng. I fjol var han på väg samma höjder, men missade 20 matcher på grund av skada och stannade på 24 mål och 44 poäng på 62 matcher. Nu kan amerikanen, juniorvärldsmästare 2010, vara på väg mot nästa nivå.

It took @kylepalmieri over 20 games to get his sixth goal last year.

He's three games in and he's already at 6️⃣. 😯 #SJSvsNJD pic.twitter.com/yW4M5wXbOT

— NHL (@NHL) October 14, 2018