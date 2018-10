Rasmus Dahlin har skrivit ny historia. I natt blev han den yngsta svenska målskytten genom tiderna i NHL efter att ha gett Buffalo Sabres ledningen i bortamötet med Arizona Coyotes – en match Buffalo vann med 3–0 efter att Linus Ullmark hållit nollan i sin säsongsdebut

Rasmus Dahlin är trots sin ringa ålder van att skapa stora rubriker. Nu har han gjort skäl för ännu en. Under Buffalo Sabres bortamöte med Arizona Coyotes i natt kom det första NHL-målet när han gav sitt lag ledningen blott 2.45 in i matchen.

Dahlin spelade upp pucken till Jeff Skinner som tog sig in på mål. Svensken följde med upp i anfallet, trängde sig fram framför Brad Richardson och petade in pucken.

– Skönt att få det ur vägen, det känns bra, sade Dahlin i sin intervju med Sabres TV efter matchen.

– Jag blir mer och mer bekväm därute och mitt spel kommer mer och mer.

Som om inte det var stort nog att skjuta första NHL-målet lyckades Rasmus Dahlin samtidigt skriva in sig i historieböckerna som den yngsta svenska målskytten i NHL-historien. Dahlin, 18 år och 183 dagar gammal, överträffade Elias Lindholms tidigare rekordnotering (18 år och 312 dagar) från säsongen 2013/14.

Lindholm, numera i Calgary Flames, tog över rekordet från Gabriel Landeskog (18 år och 324 dagar) när han blev målskytt för Carolina Hurricanes mot Washington Capitals i sin fjärde NHL-match den 10 oktober 2013.

