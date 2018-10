Han tacklade Elias Pettersson och kastade honom i isen efteråt. Nu riskerar Florida Panthers back Mike Matheson att bli avstängd för tilltaget som skadade Vancouver Canucks svenske rookie i natt.

Det var i den tredje perioden av matchen som Elias Pettersson kroppsfintade Mike Matheson vid sidan av ena målet. Efter att Pettersson fått pucken kängs kortsargen naglade Matheson fast honom längs planket innan han väldigt burdust tryckte ned svensken i isen.

Florida Panthers-backen fick ingen utvisning för händelsen, som tvingade en uppenbart tilltuffsad och yr Pettersson att avbryta matchen. Däremot kan han komma att straffas i efterhand.

Nu meddelar Sportsnets Nick Kypreos att ligans disciplinnämnd kommer att hålla ett telefonförhör med Mike Matheson efter nattens incident. Det innebär att han ligan kan stänga av honom i upp till fem matcher om man beslutar att han är värd en avstängning.

A @NHL phone hearing will take place between @NHL supplemental discipline department and @FlaPanthers Matheson for hit on @Canucks rookie sensation Pettersson. A hit that led to his head injury. @Sportsnet @hockeynight

— Nick Kypreos (@RealKyper) October 14, 2018