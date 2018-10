Elias Pettersson åkte på en hjärnskakning när han kastades i isen av Florida Panthers back Mike Matheson i lördags. Nu ser Ångesonen ut att missa åtminstone fyra matcher för Canucks.

Enligt TSN:s initierade insider Bob McKenzie har Elias Petterson ådragit sig en hjärnskakning och kommer inte att vara ombytt på sju till tio dagar, skriver McKenzie på Twitter.

Den prognosen innebär att Pettersson mest troligt missar fyra till sex matcher.

Elias Pettersson (concussion) remains with VAN on their road trip (PIT Tues and WPG Thursday) but will not be seeing any game action for a minimum of seven to 10 days and perhaps longer depending on his recovery from symptoms.

