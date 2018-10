Victor Olofsson har tagit vid där han slutade förra säsongen. Efter tre mål och fyra assist under säsongsupptakten i AHL prisas nu 23-åringen som veckans bästa spelare i ligan.

AHL meddelar via sin Twitter att Olofsson vunnit priset som veckans spelare i AHL. Förra säsongens skyttekung i SHL stod för tre mål och fyra assist under veckan som gick, varav två av målen var matchvinnande.

.@AmerksHockey forward Victor Olofsson is this week's @CCMHockey / AHL Player of the Week with seven points in three games.

Details: https://t.co/z6tfuhcvXD pic.twitter.com/DXP2sbkQhM

— AHL (@TheAHL) October 15, 2018